17 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

В Магнитогорске осудят местного жителя за причинения вреда здоровью младенца из-за домашнего обрезания

В Магнитогорске осудят местного жителя по обвинению в причинении вреда здоровью новорожденному ребенку при обрезании.

Напомним, в январе новорожденного ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии после обрезания крайней плоти в домашних условиях. Было возбуждено уголовное дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, по версии следствия, обвиняемый по просьбе знакомого проводил на дому циркумцизию новорожденному. Он превысил дозировку местного анестетического препарата. В результате ребенок потерял сознание и у него нарушилось дыхание. Младенца госпитализировали в больницу, где ему поставили диагноз "анафилактический шок, передозировка". Мальчику оказали своевременную медицинскую помощь.

Обвиняемому грозит до 6 лет колонии и штраф до 500 тыс. рублей.

Теги: младенец, обрезание, больница, уголовное дело,


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