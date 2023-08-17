В Магнитогорске осудят местного жителя за причинения вреда здоровью младенца из-за домашнего обрезания

В Магнитогорске осудят местного жителя по обвинению в причинении вреда здоровью новорожденному ребенку при обрезании.

Напомним, в январе новорожденного ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии после обрезания крайней плоти в домашних условиях. Было возбуждено уголовное дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, по версии следствия, обвиняемый по просьбе знакомого проводил на дому циркумцизию новорожденному. Он превысил дозировку местного анестетического препарата. В результате ребенок потерял сознание и у него нарушилось дыхание. Младенца госпитализировали в больницу, где ему поставили диагноз "анафилактический шок, передозировка". Мальчику оказали своевременную медицинскую помощь.

Обвиняемому грозит до 6 лет колонии и штраф до 500 тыс. рублей.