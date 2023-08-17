Депутат Гусев просит Минтранс проверить готовность регионов к вступлению в силу нового закона о такси

Чтобы не допустить неожиданно большого роста цен на такси, нужно проверить готовность регионов к вступлению в силу нового закона о такси. С таким предложением обратился к министру транспорта РФ Виталию Савельеву и заммэру Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максиму Ликсутову депутат Госдумы от КПРФ Дмитрий Гусев.

Он считает, что некоторые региональные перевозчики могут оказаться не готовы к введению новых требований. Как следствие, они покинут рынок, а цены на такси взлетят на 20-30%. Если в регионах не все готово, то вступление в силу отдельных положений закона следует приостановить, считает Гусев.

Накануне.RU на днях писало о рисках нового закона о лицензировании такси, который должен вступить в силу с 1 сентября. Водители должны будут оформлять лицензию на работу, и к ним повышаются требования. Общероссийское объединение пассажиров направило секретарю генсовета "Единой России" Андрею Турчаку официальное письмо с предупреждением о том, что с 1 сентября в России может начаться дефицит такси.