Молодые семьи в России стали потреблять меньше продуктов питания

Молодые семьи в России в 2022 году сократили потребление основных групп пищевых продуктов на 8-22% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Наиболее сильно в рационе молодых семей сократилось количество молока, фруктов и масла, менее значительно — хлеба, мяса, овощей. В то же время доля затрат на продукты в объеме их потребительских расходов увеличилась — на 5,4 п.п., до 29,3%.

Отмечается, что эта группа населения стала единственной, в которой были зафиксированы подобные изменения. Эксперты предложили несколько возможных объяснений этому явлению: от экономии до перехода на готовую еду и ЗОЖ.

Как сообщалось, почти каждый пятый россиянин (19%) планирует начать экономить на продуктах и товарах первой необходимости. Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательского холдинга "Ромир". Наиболее популярным способом экономии россияне называют покупку товаров по скидкам и акциям.