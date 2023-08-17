Казахстан строит 20 новых погранзастав на границе с Россией

Казахстан построит на границе с Россией 20 новых пограничных застав.

"В настоящее время идет строительство 20 пограничных отделений на северном направлении, непосредственно на границе с Российской Федерацией", - заявил первый замглавы департамента охраны границы пограничной службы Комитета нацбезопасности РК Серик Ахметкалиев.

Строительство пограничных застав ведется в рамках нацпроекта "Безопасная страна", добавил Ахметкалиев. На южных границах в рамках того же нацпроекта строится только три модульные заставы. Всего планируется построить 50 застав.