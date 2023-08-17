17 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Рубль остался стабильным на открытии торгов в четверг

Курсы доллара, юаня и евро на открытии торгов в четверг, 17 августа, остались стабильными или подверглись незначительной корректировке.

Американская валюта на открытии Мосбиржи стоила 94,7 руб. – это на 1,93 руб. ниже уровня официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 3,4 коп. - до 12,936 руб.

Накануне рубль немного укрепился на новостях о совещании президента России с экономическим блоком правительства. Ожидалось, что будут приняты меры по ужесточению валютного контроля, что позволило бы национальной валюте стать сильнее, поскольку увеличение ключевой ставки накануне ничего не дало. Например, ожидалось, что экспортеров снова обяжут продавать значительную часть валютной выручки.

Но в итоге ни о каких кардинальных мерах объявлено не было. СМИ сообщают, что пока с экспортерами удалось в неформальном порядке договориться об увеличении продаж валютной выручки.

Теги: рубль, курс доллара, валюта


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