"УГМК-застройщик" предупредил екатеринбуржцев о мошенниках, "продающих" квартиры в ЖК "Никольский"

"УГМК-застройщик" предупредил жителей Екатеринбурга о мошенниках, которые стали "продавать" квартиры в их новом проекте - ЖК "Никольский".

Согласно сообщению в официальном Telegram-канале девелопера, злоумышленники распространяют ложную информацию в социальных сетях и мессенджерах, сообщая о срочной перепродаже квартир по выгодным ценам. При этом ни о какой перепродаже речи идти не может, поскольку застройщик даже не объявлял о бронирования жилья.

Мошенники приманивают жертв словами о доходности от 43% за срочное инвестиционное вложение. УГМК-застройщик просит покупателей быть бдительными и перепроверять информацию. Застройщик призывает уточнять актуальную и проверенную информацию по телефонам: +7 (343) 363-56-02, +7 (343) 363-56-39.