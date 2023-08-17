ВПП ООН выступила против санкций в отношении Нигера

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН выступила против введения санкций в отношении Нигера. Об этом говорится на сайте организации.

Совсем недавно организация доставила туда жизненно важные продукты питания для 140 тысяч человек и оказала медпомощь 74 тысячам детей, которые страдают от недоедания.

"Санкции и закрытие границ существенно сказываются на поставках в Нигер жизненно важных продуктов питания и медикаментов. ВПП выражает серьезную обеспокоенность в связи с последствиями, в частности, риском того, что рост цен приведет к тому, что основные продукты питания станут еще более недоступными для людей, и без того находящихся в тяжелом положении", — говорится в заявлении.

Население Нигера 25 млн человек. По оценкам, около 3 млн испытывают нехватку продовольствия.

Нигер известен тем, что имеет самый высокий уровень рождаемости в мире - более 6,5 детей на одну женщину. Население самое молодое в мире (медиана менее 15 лет), имеет самую высокую в мире скорость естественного прироста (3,7% в год) и одну из самых высоких в мире - общего.

На днях Экономическое объединение стран Западной Африки (ЭКОВАС) и Западноафриканский экономический и валютный союз (ЗАЭВС) ввели санкции против Нигера после переворота, произошедшего там в конце июля.