Мэрия Челябинска прокомментировала уголовное дело о незаконном выделении земельных участков в городском бору

В администрации Челябинска заявили, что земельные участки в городском бору, из-за отчуждения которых возбуждено уголовное дело, никогда не находились в муниципальной собственности.

Сейчас земельные участки находятся в собственности компании "Техсервис". "Правом на их распоряжение орган местного самоуправления не обладал. По информации, имеющейся в администрации города, в частную собственность земельные участки перешли в процессе приватизации завода "Полет", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Еще один участок с 2018 года находится в собственности спортивно-оздоровительного центра "Стиль жизни" на основании договора купли-продажи, заключенного комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям города и компанией. "Выкуп земельного участка осуществлен в установленном законом порядке", - подчеркнули в администрации.

Другой земельный участок находится в аренде у компании "Абсолют" на основании судебного акта для строительства спортивно-игровой площадки. В 2018 году было выдано разрешение на строительство.

Напомним, в Челябинске возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий при отчуждении земельных участков, расположенных на территории лесного массива в городском бору. По версии следствия, чиновники мэрии Челябинска и иных органов власти, зная, что на земельных участках, расположенных на территории лесного массива в Челябинском городском бору, отсутствуют объекты недвижимости и незавершенного строительства, незаконно выделили земельные участки в частную собственность. В результате городу был причинен ущерб на сумму более 1 млн рублей.