В 270 магазинов Прикамья завезли больше 346 тысяч потенциально зараженных яиц

В 270 магазинов Перми завезли потенциально зараженные яйца в объеме 346,573 тысяч шт., сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления Россельхознадзора.

9 августа ведомство получило информацию о массовом падеже кур-несушек на птицефабрике "Башкирская" и птичьем гриппе на предприятии.

В целях недопущения распространения заболевания в Прикамье, Россельхознадзор направил информацию получателям продукции для принятия мер. По состоянию на 15 августа ответ дали 42 объекта, изъято 4578 яиц, утилизировано - 1610. Работа с остальными организациями и предпринимателями будет продолжена, продукция также подлежит изъятию и уничтожению.

Также Управление направило информацию в Государственную ветеринарную инспекцию Пермского края, Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю и руководителям птицеводческих предприятий о необходимости проведения мероприятий по предупреждению заноса и распространения высокопатогенного гриппа птиц.