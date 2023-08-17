17 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Общественный транспорт изменит маршруты на время празднования 300-летия Екатеринбурга

На время проведения основных праздничных мероприятий, посвященных 300-летию Екатеринбурга, общественный транспорт будет курсировать по измененным маршрутам. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. К новым схемам движения горожанам привыкать не нужно - они будут действовать только четыре дня - с 17 по 20 августа.

17 и 18 августа с 22.00 до 24.00 будет закрыто движение трамваев по проспекту Ленина от улицы Луначарского до улицы Московской в обоих направлениях. Аналогичная ситуация на улице Татищева от улицы Красноуральской до проспекта Ленина. Движение автобусов также будет перекрыто по проспекту Ленина, от улицы Хохрякова до улицы 8 Марта.

С 01.00 18 августа до 06.00 20 августа будет закрыто движение автобусов по улице 8 Марта, от улицы Малышева до проспекта Ленина.

Движение общественного транспорта по проспекту Ленина также полностью закроют с 06.00 до окончания праздничных мероприятий 19 августа. Речь идет об участках от улицы Луначарского до улицы Московская в обоих направлениях, по улице Татищева от улицы Красноуральская до проспекта Ленина в обоих направлениях.

В это же время автобусы перестанут ходить по проспекту Ленина, от улицы Московской до улицы Карла Либкнехта, по улице 8 Марта, от проспекта Ленина до улицы Бориса Ельцина, по улице Бориса Ельцина, от улицы 8 Марта до улицы Челюскинцев.

С измененными схемами движения трамваев и автобусов можно ознакомиться здесь.

Теги: общественный транспорт, маршрут, схема движения, Екатеринбург, трамвай, автобус


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