Украинский режим заочно приговорил Рогова к 15 годам тюрьмы

Главу запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова украинский режим заочно приговорил к 15 годам лишения свободы, обвинив в "госизмене".

Рогов заявил на канале "360", что режим Зеленского пытается запугать. И это признание того, что "мы делаем все правильно". Он уверен, что 15 лет то злокачественное государственное образование, которое сейчас занимает территорию бывшей Украины, не просуществует.

"Меня в госизмене обвиняют те люди, которые давно предали не только государство, но и своих родных и близких, своего деда, который воевал в годы Великой Отечественной войны, свой народ, язык, культуру", - подчеркнул Рогов, указывая на Зеленского.

В прошлом году Рогову уже выносили приговор.

Ранее режим заочно осудил на 15 лет врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого.



