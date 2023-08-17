17 Августа 2023
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Фото: НАК

В Красноярском крае задержали двух человек, планировавших подрыв станций связи

ФСБ сообщила о задержании в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Зеленогорске в Красноярском крае двух человек, которые планировали совершить подрыв станций связи.

По данным ведомства, два сторонника запрещенной в РФ организации "Граждане СССР" планировали подорвать станции ПАО "Ростелеком" и АО "ТрансТелеКом". Таким образом они хотели сорвать рассылку повесток через "Госуслуги", передает РИА Новости. Подозреваемые были задержаны при получении взрывчатых веществ.

Ранее ФСБ задержала мужчину, подозреваемого в организации взрыва на газопроводе в поселке Кореиз в Крыму в июне этого года. По версии следствия, задержанный мог действовать по заданию украинских спецслужб. Уголовное дело было заведено по статье "Теракт".

Теги: станции связи, фсб, зеленогорск


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