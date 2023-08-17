На 300-летие Екатеринбурга прибудет делегация из ДНР

Праздновать 300-летие Екатеринбурга приедут представители ДНР и Макеевки. Об этом сообщил замминистра культуры Свердловской области Сергей Радченко, отметив, что приглашение прислал лично глава города Алексей Орлов.

Как передает его слова ТАСС, делегация подшефных Среднего Урала территорий останется в уральской столице на четыре дня и примет участие в торжественных мероприятиях. Помимо чиновников, в Екатеринбург также приедут представители различных организаций.

Напомним, Екатеринбург празднует свое 300-летие 19 августа, однако праздничные мероприятия проходят в период с 12 по 19 августа. Помимо ДНР, на День города также были приглашены представители Китая, Белоруссии и других стран.