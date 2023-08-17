SpaceX отправила на орбиту 22 спутника Starlink

SpaceX отправила на околоземную орбиту ракету Falcon 9 с 22 спутниками системы интернет-связи Starlink.

Запуск состоялся 16 августа в 23:36 по времени Восточного побережья США (17 августа в 6:36 мск) с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде, пишет РБК.

До этого, в середине июля, запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 54 мини-спутниками был отменен за 40 секунд до старта. О причинах не сообщалось. Спутники предназначаются для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Напомним, ранее стало известно, что средства радиоэлектронной борьбы начали глушить спутниковый интернет Starlink, предоставляемый компанией SpaceX, на луганском тактическом направлении. Об этом заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.