Опрос: большинство россиян считают идеальной семью с двумя детьми

60% россиян считают идеальной семью, в которой есть двое детей.

Согласно исследованию Аналитического центра НАФИ, к многодетности относятся положительно 68% граждан. По их мнению, российская общественность позитивно воспринимает семьи с таким статусом. 30% называют идеальной — многодетную семью, где три (26%), четыре (2%), пять или более (2%) детей.

Как показал опрос, многодетные семьи сталкиваются с двумя основными проблемами - это недостаточная жилплощадь, скученность проживания (56%) и большие финансовые затраты на содержание семьи (55%). На втором месте распространенности представлений граждан о трудностях семей с тремя и более детьми - это высокая нагрузка на родителей, их усталость и частый стресс (33%), сложности в том, чтобы дать всем детям достойное образование (31%). Замыкают тройку проблемы с государственной поддержкой таких семей (24%) и сложность для родителей уделить достаточно внимания каждому ребенку (21%).

Менее четверти россиян указывают, что многодетным родителям не хватает времени, чтобы заниматься своими делами и своими интересами (18%), сообщает ТАСС.