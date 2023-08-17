17 Августа 2023
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Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Российские банки подняли ставки по вкладам до 11-13%

Как минимум девять крупных банков в России подняли ставки по депозитам в пределах 1–3 п.п. 

Среди них — ВТБ, МКБ, РСХБ, Газпромбанк. В настоящее время максимальные проценты по вкладам в среднем составляют 11–13% годовых. Такое решение организации приняли после увеличения ключевой Центробанка РФ 15 августа до 12%.

Как говорят эксперты, об аналогичных изменениях на предстоящей неделе объявят и другие банки. Высокая доходность сохранится как минимум до середины осени, а потом может начаться ее снижение. Учитывая риторику регулятора, последнее повышение ключевой ставки может носить краткосрочный характер. Не исключено, что на заседании через месяц в случае стабильного валютного курса примут решение о ее снижении, сообщают "Известия".

В настоящее время власти прибегают лишь к такой мере как резкое повышение ключевой ставки — на рубль это никак не действует, зато, по мнению экспертов, гарантированно убьет начавшийся в стране рост обрабатывающей промышленности.

Теги: банки, депозиты, вклады


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