17 Августа 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Рост цен на дизтопливо может остановиться на фоне снижения спроса и укрепления рубля

В России в конце июля на автозаправочных станциях начало дорожать дизельное топливо.

Как следует из данных Росстата, цена дизтоплива за последние четыре недели выросла на 1,4% до 59,27 руб./л. С 17 июля по 14 августа стоимость 1 л подорожала на 82 коп. Цены на дизтопливо на московском топливном рынке, одном из крупнейших в России, с 17 июля по 14 августа выросли на 1,15%, или на 68 коп., до 59,59 руб./л.

Дизель в рознице дорожает вслед за резким ростом биржевых котировок. По словам экспертов, этот тренд может прекратиться осенью на фоне снижения спроса и гипотетического укрепления рубля, сообщают "Ведомости".

Напомним, за месяц средняя стоимость литра бензина "Премиум-95" на заправках Москвы выросла на 1,08 руб. – до 55,57 руб. Стоимость "Регуляра-92" выросла на 97 коп. – до 50,14 руб.

Теги: топливо, АЗС


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Ранее 09.08.2023 08:05 Мск Литр бензина на московских заправках за месяц подорожал на рубль

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