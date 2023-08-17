17 Августа 2023
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Экономика В России
Фото: пресс-служба УГМК

Туристическая отрасль просит о снижении налоговой нагрузки

В России основные туристические деловые объединения выступили с инициативой снизить налоговую нагрузку на отрасль.

Речь идет о НДС, налогах на имущество и на прибыль, страховых взносах и ставке для пользователей упрощенки. Соответствующее письмо от Федерации рестораторов и отельеров, Российской гостиничной ассоциации, Союза туризма и гостеприимства и Российского союза туриндустрии направлено главе Минэка Максиму Решетникова.

Как следует из документа, несмотря на существующие меры поддержки гостиничной отрасли со стороны властей, рентабельность капитала крупных коллективных средств размещения практически равна нулю. По этой причине инвестиционная привлекательность отрасли находится на крайне низком уровне по сравнению со сравнительно небольшим бизнесом, который пользуется упрощенной системой налогообложения.

Также отмечается, что потенциал платежеспособного спроса на туристические услуги в России со стороны иностранцев превышает внутренний в 155 раз, сообщают "Ведомости".

Напомним, российские регионы получат право вводить курортный сбор. Об этом говорится в перечне поручений президента по итогам совещания о развитии туризма в Северо-Кавказском федеральном округе, опубликованном на сайте Кремля.

Теги: туризм, отели


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