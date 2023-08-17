17 Августа 2023
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В Чувашии ФСБ доставила в военкомат иностранцев, получивших гражданство РФ

В Чувашии сотрудники ФСБ и военного комиссариата выявили иностранных граждан, которые получили гражданство России, при этом не встав на воинский учет.

Они проживали в Чебоксарах и Новочебоксарск. Организована их явка в соответствующие военные комиссариаты республики. Иностранцы оштрафованы. Речь идет о десяти выходцах из Средней Азии, недавно получивших российское гражданство, сообщает РБК.

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев полагает, что вместе с гражданством мужчинам-иностранцам надо "выдавать" и обязанность встать на воинский учет.

Теги: мигранты, иностранцы, гражданство


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