17 Августа 2023
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Фото: Накануне.ru

МВД раскритиковало законопроект по онлайн-торговле алкоголем

Инициатива руководителя комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрея Клишаса об онлайн-торговле алкоголем встретила критику в Министерстве внутренних дел России.

В ведомстве усмотрели в легализации риск ослабления госконтроля за оборотом спиртного. Об этом говорится в заключении министерства на проект закона парламентария, которое оно направило в июне начальнику Государственно-правового управления президента РФ Ларисе Брычевой в ответ на соответствующий запрос. Также МВД выступило против уголовной ответственности за нарушения правил торговли, сообщают "Ведомости".

Напомним, депутаты Госдумы готовят обновленный проект закона, который должен разрешить онлайн-торговлю алкоголем на маркетплейсах. Документ может быть рассмотрен осенью. Перед внесением законопроекта, меняющего правила рынка, необходимо оценить, что скажут об этом граждане.

Теги: МВД, алкоголь


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Ранее 16.08.2023 04:05 Мск Госдума рассмотрит законопроект, который должен разрешить онлайн-торговлю алкоголем на маркетплейсах

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