МВД раскритиковало законопроект по онлайн-торговле алкоголем

Инициатива руководителя комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрея Клишаса об онлайн-торговле алкоголем встретила критику в Министерстве внутренних дел России.

В ведомстве усмотрели в легализации риск ослабления госконтроля за оборотом спиртного. Об этом говорится в заключении министерства на проект закона парламентария, которое оно направило в июне начальнику Государственно-правового управления президента РФ Ларисе Брычевой в ответ на соответствующий запрос. Также МВД выступило против уголовной ответственности за нарушения правил торговли, сообщают "Ведомости".

Напомним, депутаты Госдумы готовят обновленный проект закона, который должен разрешить онлайн-торговлю алкоголем на маркетплейсах. Документ может быть рассмотрен осенью. Перед внесением законопроекта, меняющего правила рынка, необходимо оценить, что скажут об этом граждане.