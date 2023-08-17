Онлайн-ритейлер Wildberries выходит на рынок Китая

Wildberries планирует выйти на рынок Китая.

Маркетплейс начал переговоры с потенциальными партнерами. Согласно данным открытого реестра китайского бюро по товарным знакам, онлайн-ритейлер зарегистрировала свой бренд в КНР во всех 45 классах Международной классификации товаров и услуг.

Как сообщила генеральный директор компании "Онлайн патент" Алина Акиншина, регистрация товарного знака на территории конкретной страны подразумевает потенциальное намерение компании выйти на ее рынок, либо как минимум, заблокировать возможность захвата товарного знака компании третьими лицами, сообщают "Ведомости".

Ранее глава Wildberries заявила по планах провести ребрендинг маркетплейса.