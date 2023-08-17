17 Августа 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

СМИ: власти РФ решили пока не ужесточать валютный контроль

Власти в России пока не будут устанавливать нормативы продажи экспортерами валютной выручки и вводить ограничения на движение капитала.

Такое решение принято во время встречи главы государства Владимира Путина с членами правительства и председателем Центробанка РФ Эльвирой Набиуллиной. Также о ситуации на валютном рынке доложил глава Минфина Антон Силуанов, помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин и министр экономического развития Максим Решетников.

Кабмину удалось в неформально договориться с экспортерами об увеличении продажи валютной выручки. На этом фоне пока решено ограничиться мониторингом этой ситуации. Прежде всего это касается неэнергетических компаний. Так, нефтедобывающий сектор вынужден продавать большую часть экспортных доходов, поскольку половина их выручки – это налоги. Игнорировали возврат доходов в страну как правило производители удобрений.

Если ситуация не изменится, обязательная продажа экспортной выручки станет неизбежной. Кроме этого, вероятен рост фискальной нагрузки.

Участники встречи признали, что главный фактор снижения курса рубля – это мягкая денежная политика, которая привела к избыточному увеличению денежной массы, сообщают "Ведомости".

В настоящее время власти прибегают лишь к такой мере как резкое повышение ключевой ставки — на рубль это никак не действует, зато, по мнению экспертов, гарантированно убьет начавшийся в стране рост обрабатывающей промышленности.

Теги: валюта, рубль, экономика


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Ранее 16.08.2023 15:46 Мск FT: Российские власти могут снова обязать экспортеров продавать валютную выручку

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