Жители Махачкалы вновь перекрыли улицу из-за отсутствия электроэнергии

Около 50 жителей Махачкалы перекрыли проспект Гамидова в центре города из-за отсутствия электроэнергии.

В столице Дагестана участились случаи протестов из-за отсутствия электричества. За последние 10 дней как минимум четыре раза граждане выходили на улицы с протестами. На встречу с недовольными жителями приехал первый заместитель мэра Мавлидин Маликов. После этого автомобильное движение было остановлено.

Как заявил глава города Юсуп Умавов, ситуация с электричеством в лучшую сторону не меняется. Ранее жара в регионе привела к массовым отключениям энергоснабжения потребителей, сообщает ТАСС.

Ранее Генпрокурор России Игорь Краснов направил комиссию в Дагестан, поручив разобраться в причинах массовых отключений электричества.