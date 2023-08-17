Мосгорсуд оправдал фигурантов дела о контрабанде кокаина из Эквадора в Россию

Московский городской суд на основании вердикта присяжных заседателей огласил оправдательный приговор в отношении четырех из пяти фигурантов уголовного дела, которое было заведено после контрабанды 472 кг кокаина из Эквадора для последующей продажи в России.

Пятого подсудимого - Игориса Григаса - признали виновным и осудили на 5,5 года колонии, но освободили в зале суда из-за отбытого срока в СИЗО во время следствия и судебного разбирательства. Присяжные посчитали гражданина Литвы Игориса Григаса виновным в нескольких эпизодах незаконного пересечения границы. Он был осужден к 5,5 года колонии, однако суд засчитал ему время, проведенное в СИЗО, и освободил в зале суда. Постановлен оправдательный приговор в отношении двух граждан Литвы Эрнестаса Казлаускаса и Миндаугаса Корецаса, а также двух россиян Георгия и Ивана Радомировых.

По данным следствия, преступную группу организовал Григас и вовлек в нее двух своих соотечественников и двух россиян, которые покупали кокаин в Эквадоре и перевозили его в контейнерах морским транспортом. Брикеты с кокаином прятали в технических полостях грузовых контейнеров или вместе с упакованными фруктами, сообщает ТАСС.

Ранее в Москве Дорогомиловский районный суд огласил приговор фигурантам громкого дела о контрабанде кокаина через российское посольство в Аргентине.