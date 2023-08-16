16 Августа 2023
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Фото: Telegram-канал &quot;Мэр Москвы Сергей Собянин&quot; / t.me/mos_sobyanin

Собянин сообщил, сколько москвичей находится сейчас в зоне СВО

В зоне спецоперации сейчас воюют порядка 45 тысяч москвичей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, в рамках мобилизации "из Москвы ушло около 20 тысяч человек", контрактников и добровольцев - тоже около 20 тысяч, а также не менее 5 тысяч профессиональных военных.

Мэр также напомнил о москвичах, которые работают на территории новых регионов России, в частности, в ДНР и ЛНР. Собянин отметил, что сейчас там работают тысячи москвичей, передает ТАСС.

В июне глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что в ведомстве не видят необходимости в новых добровольцах для СВО. По его словам, на сегодняшний день контракты с Минобороны подписали 114 тысяч человек, в среднем за сутки на контракт поступает 1336 человек.

Теги: собянин, москвичи, сво


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