Собянин сообщил, сколько москвичей находится сейчас в зоне СВО

В зоне спецоперации сейчас воюют порядка 45 тысяч москвичей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, в рамках мобилизации "из Москвы ушло около 20 тысяч человек", контрактников и добровольцев - тоже около 20 тысяч, а также не менее 5 тысяч профессиональных военных.

Мэр также напомнил о москвичах, которые работают на территории новых регионов России, в частности, в ДНР и ЛНР. Собянин отметил, что сейчас там работают тысячи москвичей, передает ТАСС.

В июне глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что в ведомстве не видят необходимости в новых добровольцах для СВО. По его словам, на сегодняшний день контракты с Минобороны подписали 114 тысяч человек, в среднем за сутки на контракт поступает 1336 человек.