Путин предложил Дагестану федеральную поддержку после взрыва на АЗС

Президент России Владимир Путин предложил оказать Дагестану федеральную поддержку после взрыва на АЗС в Махачкале. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов, которого цитирует ТАСС.

По его словам, вчера он доложил президенту о произошедшем в республике ЧП.

Путин поинтересовался, какая помощь нужна "с точки зрения федеральных решений", и предложил ею воспользоваться.

Напомним, ЧП произошло 14 августа. Пожар, который привел к взрыву и многочисленным жертвам начался в здании автосервиса, расположенном на перекрестке улицы Кулинской села Новокули и Федерального шоссе Махачкалы. Пожару предшествовали работы по техническому обслуживанию автомобилей. Огонь перекинулся на соседнее помещение. Следователи подтвердили, что в нем хранилось легковоспламеняющееся удобрение. Произошел взрыв. Предварительная мощность взрыва, по источникам канала, оценивается в 35 тонн в тротиловом эквиваленте.