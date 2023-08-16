16 Августа 2023
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Фото: kremlin.ru

Путин предложил Дагестану федеральную поддержку после взрыва на АЗС

Президент России Владимир Путин предложил оказать Дагестану федеральную поддержку после взрыва на АЗС в Махачкале. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов, которого цитирует ТАСС.

По его словам, вчера он доложил президенту о произошедшем в республике ЧП.

Путин поинтересовался, какая помощь нужна "с точки зрения федеральных решений", и предложил ею воспользоваться.

Напомним, ЧП произошло 14 августа. Пожар, который привел к взрыву и многочисленным жертвам начался в здании автосервиса, расположенном на перекрестке улицы Кулинской села Новокули и Федерального шоссе Махачкалы. Пожару предшествовали работы по техническому обслуживанию автомобилей. Огонь перекинулся на соседнее помещение. Следователи подтвердили, что в нем хранилось легковоспламеняющееся удобрение. Произошел взрыв. Предварительная мощность взрыва, по источникам канала, оценивается в 35 тонн в тротиловом эквиваленте.

Теги: путин, дагестан, взрыв, азс


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