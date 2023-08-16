16 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Каждый пятый россиянин решил экономить на еде

Почти каждый пятый россиянин (19%) планирует начать экономить на продуктах и товарах первой необходимости. Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательского холдинга "Ромир", пишет "Лента.ру".

По данным опроса, доля экономящих граждан с июня по июль текущего года выросла на 3 процентных пункта.

Наиболее популярным способом экономии россияне называют покупку товаров по скидкам и акциям. Более половины опрошенных ходят в магазины с низкими ценами и выбирают более доступные по стоимости варианты. Многие берут дешевые товары вместо привычных брендов.

Ранее сообщалось, что взгляды россиян и Минпромторга на ценники в магазинах разошлись. Так, Минпромторг не видит предпосылок для роста цен на продукты в ближайшее время, более того, считает, что стоимость отдельных товаров и вовсе может снизиться.

При этом, согласно данным опроса "Фонда "Общественное мнение", на 30 июля 24% граждан заметили рост в последний месяц цен на хлеб и хлебобулочные изделия (привет Минсельхозу и рекордным урожаям пшеницы). Рост стоимости мяса и птицы заметили 38% россиян, молока и молочной продукции – 27%, сахара – 33%. Даже рост цен на овощи отмечают 22% респондентов, хотя урожай этого года уже начал поступать на прилавки.

Теги: россияне, экономия, еда


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