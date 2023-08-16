Группа "Вагнер" зарегистрировалась в Белоруссии как образовательная организация

Компания "Группа "Вагнер" зарегистрировалась в Белоруссии как юридическое лицо, деятельностью которого заявлены образовательные услуги. Это следует из единого госрегистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей республики, пишет RT.

Общество с ограниченной ответственностью "Группа "Вагнер" зарегистрировано Осиповичским райисполкомом 4 августа. Место регистрации — деревня Цель в Могилевской области. В качестве вида деятельности юрлица указаны "прочие виды образования".

Напомним, часть бойцов ЧВК переместилась в Белоруссию после так называемого "пригожинского марша" 24 июня. Точное число находящихся в Белоруссии наемников неизвестно – как и сроки и цели их пребывания в республике.

Как сообщалось, в Белоруссии стартовали совместные занятия подразделений механизированных бригад Вооруженных сил с инструкторами ЧВК "Вагнер". По данным Министерства обороны страны, акцент сделан на ведении боевых действий в современных условиях. Обучение началось в середине июля.