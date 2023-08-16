У нового поставщика питания для Минобороны RBE Group миллиардера Шокина нашелся кипрский офшор

В начале июля Минобороны РФ досрочно расторгло контракты с компаниями Евгения Пригожина на обеспечение военнослужащих питанием. Новым оператором питания без проведения конкурса была назначена RBE Group миллиардера Андрея Шокина. Для перестройки системы питания фирме было предоставлено авансирование контрактов и двухмесячный мораторий на проверки. В начале сентября срок выстраивания новой системы подходит к концу, но она так и не заработала – в войсковых частях наблюдаются перебои с поставками мяса, рыбы, молока и иных продуктов, а подрядные организации не получают денег за свои услуги.

Непосредственно руководит исполнением контрактов RBE Group с Минобороны 26-летний сын Андрея Шокина Никита, сам миллиардер проживает в Лондоне. Последние пять лет Шокин-младший руководил встроенной в бизнес отца компанией «Р.О.М.», зарегистрированной на кипрский офшор FHM Fishing Market Group Limited. За это время убытки компании «Р.О.М.» составили четверть миллиарда рублей, что сопоставимо с прибылью за этот же период всей RBE Group. При этом счета кипрского офшора, на который записана компания «Р.О.М.» продолжают пополняться, что является одним из признаков нелегального вывода денег из России. В сложившейся ситуации нельзя исключать, что проблемы с исполнением контрактов Минобороны также могут быть связаны с нелегальными финансовыми схемами, особенно при учете действующего моратория на проверки.

Черная дыра в финансах RBE Group

В последнее время основатель и официальный руководитель RBE Group Андрей Шокин большую часть времени проводит в Лондоне. Там же проживает его покровитель, бизнес-партнер и бывший совладелец RBE Group миллиардер Симан Поваренкин. В России бизнесом Шокина руководит его 26-летний сын Никита.

Никита Шокина, по его собственным словам, с детства увлекается спортивной рыбалкой, охотой и туризмом. В этом же направлении выстроен его официальный бизнес – компания FHM Group по производству и продаже снаряжения для активного отдыха. На сайте фирмы прямо отмечено, что работает она под российским юридическим лицом «Р.О.М.» («Рыбалка охота маркет»)

Успешным бизнес Шокина-младшего назвать затруднительно. Согласно базе данных «СПАРК-Интерфакс», его предприятие с момента основания исключительно убыточно. Причем убытки для компании с минимальным уставным капиталом в 10 тысяч рублей феноменальны – за четыре года она ушла в минус на 234 миллиона рублей.

Несмотря на убытки в четверть миллиарда компания Шокина неким образом успешно расплачивается с поставщиками, ни одного судебного иска о взыскании задолженности против «Р.О.М.» не зарегистрировано. В то же самое время, по имеющееся у нас информации, Никита Шокин ведет образ жизни, соответствующий статусу сына миллиардера. По Москве он ездит на Mercedes-Benz E-Класса AMG 63 AMG S, стоимость нового автомобиля начинается от 20 миллионов рублей. А проживает он в ЖК «Новая Остоженка», расположенном в центре столицы на берегу Москвы Реки.

Стоимость квадратного метра там колеблется в районе 1 миллиона рублей, а снять квартиру обойдется в 450 тысяч рублей в месяц.

Очевидно, что доходы, а точнее убытки, компании «Р.О.М.» явно не сходятся с доходами ее владельца Никиты Шокина. Но тут никакого секрета нет, молодой бизнесмен имеет доли в прибыльных компания RBE Group отца, в частности в сети «ЕСП» («Единый сервис питания»). Именно «ЕСП» занимаются реальным исполнением контрактов RBE Group на организацию питания.

Деньги из кипрского воздуха

Но остается открытым вопрос, с какой целью семья Шокиных содержит компанию «Р.О.М.», убытки которой едва не перебивают прибыль от всего остального бизнеса. Например, самая результативная компания RBE Group «ЕСП Комплекс-Т» за 2022 году заработала 52 миллиона рублей, показатели остальных структур значительно скромнее.

Причина может крыться в том, что на самом деле «Р.О.М.», формально торгующая туристическим снаряжением, может являться лишь прикрытием. В пользу этого говорит наличие в перечне разрешенных видов деятельности кейтеринговых услуг – то есть компания официально может участвовать в основном бизнесе семьи Шокиных. Но куда интереснее, что с 2019 года официальным владельцем «Р.О.М.» числится кипрский офшор FHM Fishing Market Group Limited. За 2022 год офшор получил 392,5 тысячи долларов.

Всего с 2019 года через компанию «Р.О.М.» прошло более 400 миллионов рублей, но официально прибыли они не принесли. При этом как минимум часть из этих денег дошла до счетов кипрского офшора.

Приведенные факты можно было бы списать на череду совпадений, сложность ведения бизнеса и придумать иные оправдания, если бы не история 2011-2013 годов. Тогда RBE Group, еще под прямым руководством Андрея Шокина, впервые получила большую часть контрактов Минобороны на питание. Со стороны военных заключал контракты и курировал сектор питания замдиректора «Военторга» Леонид Тейф. Тогда RBE Group впервые поставила российскую армию на грань продуктового кризиса, но контракты с ней разорвали лишь после того, как Тейф сбежал в США, попутно выведя через офшоры 150 миллионов долларов, похищенных на оборонных заказах.

Сегодня история близка к повторению. По итогам 2023 года бизнес-империя Шокиных получит существенные денежные вливания из российского бюджета через Минобороны. Сколько из этих денег окажется на счетах кипрского офшора Шокиных пока можно лишь гадать.