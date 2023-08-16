Индия не стала приглашать на саммит G20 Владимира Зеленского

Власти Индии объяснили, почему решили не приглашать на саммит G20 президента Украины Владимира Зеленского.

По словам министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара, G20 – экономический блок, а проблема российско-украинского конфликта – политическая, ее должны решать в ООН.

"G20 следует заниматься тем, для чего она создана, и это причина принятого нами решения", - заявил индийский министр.

Саммит пройдет 9-10 сентября в Нью-Дели.