В колонии скончался генерал ФСО Геннадий Лопырев

Генерал-лейтенант ФСО Геннадий Лопырев скончался в колонии. По предварительным данным, накануне он пожаловался на плохое самочувствие, его доставили в больницу, но спасти не смогли.

В 2017 году Лопырев был приговорен к десяти годам колонии по обвинению в коррупции. Также генерал должен был выплатить штраф в 150 млн руб.

Лопырева признали виновным в двух эпизодах получения взятки на общую сумму около 6,3 млн руб. (статья 290 УК РФ), а также в незаконном хранении патронов (статья 222 УК РФ). Суд не стал лишать Лопырева генеральского звания и госнаград. Вину генерал не признал.

Дело в отношении генерала было возбуждено в 2016 года. По версии следствия, Лопырев получал взятки от руководителей ряда коммерческих структур за общее покровительство при заключении и исполнении государственных контрактов на проведение ремонтно-строительных работ.