Станция "Луна-25" успешно вышла на орбиту спутника Земли

Станция "Луна-25" вышла на орбиту спутника Земли. Для этого понадобилось два раза включить двигатели станции: один раз в 11:57 мск – включился корректирующи тормозной двигатель, включение длилось 243 секунды; второй раз двигатели мягкой посадки включили на 76 секунд.

"Впервые в современной истории России автоматическая станция в 12:03 мск выведена на орбиту искусственного спутника Луны. Все системы "Луны-25" функционируют штатно, связь с ней устойчивая. Проводятся сеансы измерения текущих навигационных параметров", - говорится в сообщении Роскосмоса.

Станция была разработана в НПО им. Лавочкина (входит в Роскосмос). В рамках миссии станции предстоит отработать технологию мягкой посадки, взять и проанализировать грунт и провести длительные научные исследования, включая изучение верхнего слоя реголита поверхности в районе Южного полюса Луны, а также лунной экзосферы.

В части посадки "Луна-25" принципиально отличается от своих предшественниц: советские лунные станции прилунялись в экваториальной зоне, новая станция должна совершить мягкую посадку в околополярной области с существенно более сложным рельефом местности.