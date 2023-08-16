Следователи Первоуральска организовали проверку после пропажи 5-летнего детсадовца

В Первоуральске организована проверка после самовольного ухода 5-летнего ребенка из детского сада.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного СКР, инцидент произошел 15 августа. Во время прогулки из группы пропал 5-летний мальчик. Отсутствие воспитанника сотрудники детского сада заметили не сразу. Найти ребенка удалось позднее в том же районе на проезжей части. После этого мальчика вернули обратно в детсад.

В ходе проверки выясняются все обстоятельства инцидента, а также принимаются меры к опросу сотрудников и возможных очевидцев. В дальнейшем следователи смогут ознакомиться с интересующей их документацией о работе дошкольного учреждения. Выполняются иные процессуальные действия, по итогам которых этой ситуации будет дана надлежащая правовая оценка.