FT: Российские власти могут снова обязать экспортеров продавать валютную выручку

Российские власти попробуют решить проблему со слабым рублем, снова обязав экспортеров продавать часть валютной выручки на внутреннем рынке, пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Якобы, уже 16 августа Владимир Путин может рассмотреть предложения Минфина о валютном контроле.

Такие меры уже вводились в начале СВО. Предполагается, что министерство финансов хочет заставить экспортеров продавать до 80% валютной выручки. На продажу им будет даваться 90 дней после получения денег. Компаниям, которые откажутся выполнять требования, откажут в госсубсидиях, передает РБК.

Также предлагается снова запретить выплату дивидендов за рубеж, отменить импортные субсидии, снизить объем валюты, который экспортеры могут выводить из РФ.

В прошлом феврале норма о продаже валютной выручки экспортерами укрепила рубль до 55-60 за доллар вместо ожидавшегося Байденом обвала до 200. Потом норма была отменена под давлением экспортеров, ЦБ и Минфина. В настоящее же время власти прибегают лишь к такой мере как резкое повышение ключевой ставки — на рубль это никак не действует, зато, по мнению экспертов, гарантированно убьет начавшийся в стране рост обрабатывающей промышленности.

По мнению экономиста Валентина Катасонова, повышение ключевой ставки — это наркотик, который действует некоторое время, а потом придется все повторять, причем в более усиленной дозе. Вопрос контроля за движением капитала не экономический, а политический, считает Катасонов — один-два указа и дело будет решено. Кстати, этим же в свое время занимался и Евгений Примаков, когда пытался вывести "новую Россию" из катастрофического кризиса в 90-ые.

"Да, но тогда действовали ограничения на свободный вывод капитала из страны, тогда существовала процедура лицензирования сделок по экспорту капитала, потом был принят федеральный закон о валютном регулировании, валютном контроле. Потом же в этот закон были внесены поправки, которые фактически привели страну к полной валютной либерализации, и понятно, что в этих условиях [валютной либерализации] управлять экономикой страны просто невозможно", — говорит Валентин Катасонов.