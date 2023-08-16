16 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

ФСБ: Ликвидированы четверо диверсантов, пытавшихся попасть в Брянскую область

Пресечена попытка проникновения на территорию России украинских диверсантов. Четверо из них уничтожены, сообщает ФСБ России.

По данным ведомства, украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) пыталась пересечь границу в Стародубском районе Брянской области.

На месте боя обнаружены FPV-дроны с наклейками "Собственность ФСБ России" и российской символикой, что свидетельствует о подготовке провокаций на российской территории, заявили в ФСБ.

О предотвращении проникновения украинской ДРГ в Брянскую область накануне сообщил губернатор Александр Богомаз. По его словам, пострадавших нет. В результате обстрела со стороны ВСУ погибло одно животное сельхозпредприятия. Кроме того, повреждены производственные помещения и автомобиль, уточнял губернатор.

Теги: диверсанты, фсб, брянская область


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