Власти Прикамья передумали заниматься похоронами и НТО

Законопроект о перераспределении полномочий между мэрией Перми и краевым правительством доработают между чтениями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого парламента.



Представители администрации губернатора подготовили предложения по изменению законопроекта о перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления Пермского городского округа и органами государственной власти региона. Обсуждение прошло на площадке краевого парламента, в нем приняли участие депутаты заксобрания.



Планируется, что поправками в законопроект из списка полномочий, ранее заявленных к перераспределению, исключат полномочия в сфере распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, полномочия в сфере розничной продажи, размещения рекламы и функции по утверждению схемы НТО, полномочия по организации деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела.



Кроме того, планируется корректировка статей по передаче полномочий в сфере образования и в области коммунального хозяйства. Планируется, что поправки внесут после рассмотрения проекта закона в первом чтении на заседании в августе.

Напомним, ранее законопроект на рассмотрение Законодательного собрания внес губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он заявил, что законопроект о перераспределении полномочий между мэрией Перми и краевым правительством предусматривает передачу на региональный уровень таких полномочий как земельные отношения, обращение с отходами, похоронное дело и другие.

По словам губернатора, пермяки от этого только выиграют, потому что кто-то компетентен в строительстве домов, дорог, социальных объектов, а кто-то "в выдаче грамот".

"Пускай коллеги в городе выдают грамоты, а мы будем работать", — комментировал законопроект глава региона.

Отметим, что инициатива была внесена в заксобрание до отставки главы города Алексея Демкина.