РПЦ объявила набор добровольцев-ремонтников в Мариуполь

Во всех московских храмах и монастырях по благословению Патриарха Кирилла разместили объявления о наборе добровольцев-строителей для ремонта частных жилых домов в Мариуполе. Также письма о наборе добровольцев разослали во все российские епархии (но не заграничные).

В сообщении синодального отдела по церковной благотворительности РПЦ говорится, что с начала марта такие добровольцы отремонтировали уже 96 частных домов и один храм.

Зато в отделе отмечают, что каждый день поступает 15-20 заявок на выезд со всех регионов страны. Люди рассказывают, что узнали о наборе добровольцев через соцсети.

Выезды ремонтников организуются еженедельно.

В отделе отмечают, что помощь оказывается тем, кто сам не может отремонтировать жилье.

На призыв Церкви уже откликнулись добровольцы из 75 городов страны, 322 человека съездили в Мариуполь.

"Однако для регулярных выездов новых групп каждую неделю добровольцев не хватает. Требуются мужчины и женщины до 70 лет. Специальные навыки не обязательны. Приветствуется любительский опыт ремонтных работ дома или на даче. Затраты на проезд, проживание и питание берет на себя синодальный отдел по благотворительности. Срок одной смены – семь дней", - сообщили в пресс-службе отдела.