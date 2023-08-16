В семи городах Челябинской области продлим режим НМУ

В Челябинске, Магнитогорске, Аше, Сатке, Карабаше, Коркино и Златоусте на два дня продлен режим неблагоприятных метеорологических условий.

В Челябинске, Аше, Сатке, Карабаше, Коркино и Златоусте режим НМУ первой степени был объявлен 14 августа, а в Магнитогорске – 12 августа. Неблагоприятные метеоусловия сохранятся в городах до 19 часов 18 августа.

В этот период в приземном слое атмосферы будут наблюдаться метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ.

Напомним, в Челябинске сегодня ночью и утром фиксировались незначительные превышения максимально разовой предельно допустимой концентрации по сероводороду – в Металлургическом районе на 0,08-0,9 ПДК, утром по аэрозольным частицам на 0,03-0,36 ПДК – в Металлургическом, Калининском и Курчатовском районах.