16 Августа 2023
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Фото: ОНФ Челябинская область

В Екатеринбурге на месяц перекроют движение по улице Сахалинская

Строители на месяц перекроют движение транспорта по улице Сахалинская в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

С 12 сентября по 15 октября на участке от улицы Кронштадтской до улицы Владивостокской рабочие ООО "СтройТрансГрупп" будут проводить работы по строительству сети дождевой канализации на улично-дорожной сети.

На участке также установят дорожные знаки и указатели для удобства водителей. По завершении работ все элементы благоустройства будут восстановлены.

"Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения", - говорится в сообщении.

Теги: Екатеринбург, Сахалинская, ливневка


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