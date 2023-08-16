В Екатеринбурге на месяц перекроют движение по улице Сахалинская

Строители на месяц перекроют движение транспорта по улице Сахалинская в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

С 12 сентября по 15 октября на участке от улицы Кронштадтской до улицы Владивостокской рабочие ООО "СтройТрансГрупп" будут проводить работы по строительству сети дождевой канализации на улично-дорожной сети.

На участке также установят дорожные знаки и указатели для удобства водителей. По завершении работ все элементы благоустройства будут восстановлены.

"Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения", - говорится в сообщении.