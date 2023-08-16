16 Августа 2023
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Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Школы Тюменской области готовы к новому учебному году

Школы Тюменской области готовы к новому учебному году, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В этом году 1 сентября откроются несколько новых школ, три из них - в Тюмени: в районе Плеханово (на 1500 мест), в районе Тура (на 1500 мест) и в микрорайоне Ямальский-2 (на 1200 мест). Новая школа, рассчитанная на 600 мест, откроется также в Ишиме. Она будет работать вместо старого здания школы №4.

Также новые школы появятся в селе Крашенинино и деревне Митькинское (на 40 и 22 места соответственно).

Традиционно летом в учебных заведениях проводят косметический, комплексный или частичный капитальный ремонт помещений, конструкций и инженерных систем. Проверяют системы безопасности и при необходимости совершенствуют их. Капитальный ремонт сделан в семи школах: школа №62 в Тюмени, №16 в Тобольске, школы в селах Дубровное, Черемшанка, Перевалово, Кулаково и Чикча.

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что безопасность детей — в зоне особого внимания. В этом году за парты сядут порядка 251 000 школьников, в том числе 26 500 первоклассников. В школах региона трудятся 12 700 педагогических работников, из них 10 900 — учителя. Укомплектованность педагогами — 94%. Подбор кандидатов продолжается. Востребованы учителя начальных классов, математики, русского языка и литературы, иностранных языков. Ежегодно в сельские школы региона трудоустраивается более 150 учителей. Сейчас идет работа по заключению договоров. В рамках программы "Земский учитель" с 2020 года трудоустроено 39 учителей. До сентября в школы придут еще два педагога.

""Время, чтобы подготовиться к учебе у родителей и школьников, еще есть. А пока остается возможность насладиться последними днями каникул и с праздничным настроением прийти 1 сентября на торжественную линейку", - отметил Александр Моор.

Теги: школа, учебный год, подготовка, Александр Моор


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