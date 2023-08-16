"Россети Урал" завершили реконструкцию подземного перехода у парка Маяковского в подарок ко Дню города

К 300-летию Екатеринбурга в городе появился новый арт-объект. Завершены работы по архитектурно-художественному освещению в подземном пешеходном переходе к парку Маяковского. Это совместный проект Комитета благоустройства Администрации города Екатеринбурга, компании "Россети Урал", благотворительного фонда "ВЕРЬ И ЖИВИ", креативной команды парка Маяковского, а также друзей и соседей парка - бизнес-парка "Деловой квартал", уникального для Екатеринбурга и УРФО объекта коммерческой недвижимости.

Помимо освещения, в переходе появилось новое граффити, напоминающее горожанам об эпохе конструктивизма, во времена которой фактически главная площадка отдыха горожан начала свою работу. Проект реализован совместно с Алиной Рахматулиной, продюсером проектов в сфере культуры, и уличным художником Максимом Реваншем. На стенах обновленного городского пространства появились стихи великого поэта советской эпохи – Владимира Маяковского. Знаковым является и тот факт, что в этом году парк, как и город, является юбиляром и не так давно отметил свое 90-летие.



Ежегодно парк посещают почти 5 млн человек. Новое освещение на подходах к нему стало подарком для жителей мегаполиса к юбилейной дате, украсив городское пространство световой инсталляцией.

"Вклад бизнес-структур, крупных предприятий в подготовку празднования 300-летнего юбилея Екатеринбурга очень высок. Нами был сформирован так называемый "реестр добрых дел". Иными словами, перечень мероприятий, реализуемых компаниями в рамках их программ корпоративной социальной ответственности, которые могли бы стать подарками уральской столице в юбилейный год. На сегодняшний день реестр включает в себя более 100 мероприятий: от благоустройства общественных пространств до реализации социальных проектов. Всё городское бизнес-сообщество включилось в подготовку к нашему общему большому празднику", — отмечает глава Екатеринбурга Алексей Орлов.



"Центральный вход в парк является его визитной карточкой. Необходимость в комфортной и современной инфраструктуре на пути в парк назрела уже давно. И здорово, что получилось дополнить функциональное освещение еще одной идеей, выраженной художником на стенах перехода. По мере приближения к парку, ты покидаешь индустриальный город и становишься ближе к природе, к лесу. Такую концепцию мы заложили в рисунок, и дополнили ее стихами Маяковского", - подчеркивает директор парка Маяковского Павел Зубакин.



Над архитектурным освещением перехода, которое профинансировала компания "Россети Урал" к юбилею столицы Урала, работала команда специалистов ЭЛЕКТРОКОМ. Световые решения реализованы полностью из отечественного оборудования, отличающееся высокими эксплуатационными характеристиками. При разработке концепции освещения учитывались важные параметры для создания комфортной среды: оптимальный уровень освещенности, отсутствие прямого воздействия источников света на глаза человека, а также узнаваемый образ важной культурной части города. Освещение функционирует в автоматическом режиме с привязкой ко времени заката и восхода.



"Компания "Россети Урал" к юбилею города реализовала сразу два социальных проекта. Речь идет о благоустройстве парка по ул. Чкалова, где появились новые комфортные пространства для семей с детьми, а также о проекте по архитектурно-художественному освещению пешеходного маршрута к излюбленному и знаковому месту для Екатеринбурга – парку Маяковского. Данные локации выбраны не случайно. Совместно с администрацией города мы постарались не только сделать подарок городу, но и данными благотворительными инициативами решить вопросы благоустройства, волнующие жителей. Так, переход стал более комфортным и безопасным, а в парке по ул. Чкалова появилась новая многофункциональная детская площадка, которая пользуется большой популярностью у семейной аудитории", - отметил генеральный директор "Россети Урал" Александр Пятигор.