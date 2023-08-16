В ТИУ открылась смена "Индустриальные каникулы" для детей Донбасса

В Тюменском индустриальном университете открылась смена "Индустриальные каникулы" для детей из Донецкой Народной Республики, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

45 школьников из Мариуполя приехали в Тюмень познакомиться с городом, студенческой жизнью Тюменского индустриального университета и разными профессиями.

Заместитель Губернатора Тюменской области Алексей Райдер обратился к гостям областной столицы с приветственным словом и пообещал увлекательную образовательную программу.

"Я знаю, как волновалась вся команда индустриального университета. Надеюсь, вы уже почувствовали это гостеприимство. Впереди вас ждет увлекательная образовательная программа, и вы получите удовольствие от пребывания на нашей земле. А мы сделаем все возможное, чтобы эти моменты остались в вашей памяти!" - сказал он.

Ректор ТИУ Вероника Ефремова отметила, что программа "Университетские смены" для детей из новых российских территорий разворачивается по всей стране, и университеты борются за право принять к себе этих детей.

"Мы горды, что нам это право досталось", - подчеркнула она.

Отметим, что для участия во Всероссийском проекте "Университетские смены" ТИУ был отобран среди 50 ведущих вузов страны.