Екатеринбургские туристы подумывают отказаться от путевок из-за ситуации с Red Wings

После постоянных переносов рейсов авиакомпании Red Wings, некоторые екатеринбуржцы начали задумываться о сдаче путевок и возвращению денег за тур. Такая переписка сейчас ведется в Telegram-чате пассажиров, ожидавших вылет на протяжение двух дней.

Тема была поднята после сообщений о трудностях при возврате полной потраченной на несостоявшееся путешествие суммы. Туроператоры готовы вернуть комиссию или выдать справку о минимизации расходов, однако даже эта сумма в разы меньше потраченных туристами средств. Речь идет о нескольких сотнях тысяч, которые можно будет вернуть только через суд.

Не улучшает ситуацию и уголовное дело, возбужденное в отношении авиакомпании. Надежность самолетов и безопасность полета тоже теперь вызывают вопросы.

Напомним, что не все пассажиры рейса WZ-3071 из Екатеринбурга в Анталью решили дожидаться вылета и просто уехали из аэропорта обратно домой.

В последние дни своих рейсов по направлениям "Анталья - Екатеринбург - Анталья" по несколько дней ожидало свыше 800 человек. Проблемы также возникли с рейсами в Азербайджан, Казахстан и на Шри-Ланку, а сегодня был перенесен рейс из Сочи в Москву из-за неисправности самолета.

Ранее, в качестве извинения авиакомпания решила предоставить пассажирам годовой сертификат на бесплатный полет внутри страны. В их числе пассажиры рейсов: WZ-3062 от 12.08.23, WZ-3061 от 13.08.23, WZ-3072 от 13.08.23, WZ-3071 от 14.08.23, WZ-3062 от 14.08.23 и WZ-3061 от 14.08.23.