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Фото: скриншот с youtube-канала &quot;Елена Блиновская&quot;

Суд оставил в силе решение о продлении домашнего ареста Блиновской

Мосгорсуд оставил в силе решение о продлении домашнего ареста блогеру Елене Блиновской.

"Постановление Пресненского суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - приводит РИА Новости слова судьи.

Защита Блиновской просила заменить домашний арест на запрет определенных действий, чтобы блогер могла заниматься предпринимательской деятельностью и погашать налоговую задолженность.

Напомним, основатель проекта "Марафон желаний" проходит по уголовному делу о неуплате ею и ее супругом 918 млн руб. налогов. Блиновскую также подозревают в отмывании денег в особо крупном размере. В июле арест блогеру был продлен на три месяца, до 26 октября.

Ранее суд наложил обеспечительные меры на 50 банковских счетов блогера, ее коллекционные золотые монеты, а также около 100 млн рублей в различной валюте.

Кроме того, Пресненский райсуд Москвы арестовал 12 счетов, находящихся в различных банках, а также на автомобили Bentley Continental, Lamborghini Urus, Jeep Wrangler Unlimited, Mitsubishi Outlander, мотоцикл марки Harley Davidson, снегоболотоход, моторную лодку, гидроцикл и семь прицепов к легковым автомобилям. Кроме того, наложен арест на 54 расчетных счета.

Теги: блиновская, домашний арест


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