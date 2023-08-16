Согласно исследованиям, 92% жителей Владимирской области, обратившихся в службу занятости, удовлетворены качеством предоставленных услуг

Служба занятости населения Владимирской области запустила мониторинг качества обслуживания клиентов. Исследование будет проходить постоянно через QR-код, который расположен в клиентских зонах и на рабочих столах карьерных консультантов с оценкой результатов раз в месяц, чтобы проследить динамику.

«В июле мы опросили более 730 человек – это около 20 процентов от числа обратившихся в региональную службу занятости в течение месяца. По результатам более 92 процентов посетителей удовлетворены качеством предоставленных услуг, 91,5 процента – готовы порекомендовать обратиться в центр занятости другим людям», – отметил министр труда и занятости населения Андрей Григорьев.

Методика предполагает анализ по 5 группам показателей, среди которых появятся и дополнительные критерии.





Например, в группе «Дружелюбие и партнёрство» будет оцениваться уровень профессиональных компетенций и коммуникативных навыков сотрудников. В группе «Минимизация усилий» важны такие показатели, как доступность и понятность информации о работе центра занятости и его услугах, наличие возможности обратиться в центр занятости по разным каналам (телефон, очно, через интернет-ресурсы и т.п.). В группе показателей «Адресность» будет учитываться такой фактор, как личные обстоятельства клиента.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Владимирской области, сейчас в регионе в рамках нацпроекта «Демография» ведётся комплексная модернизация службы занятости. Она предусматривает единовременное обновление всех 17 подразделений Центра занятости населения Владимирской области, переобучение сотрудников и внедрение новых сервисов и комплексов услуг.