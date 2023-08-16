16 Августа 2023
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В Челябинске из детских садов изъяли фальсифицированное сливочное масло

В Челябинске из четырех детских садов изъяли фальсифицированное сливочное масло. Продукция будет уничтожена.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального Россельхознадзора, 2 августа на предприятие Троицкого района поступило 252 кг масла сладко-сливочного несоленого "Крестьянское" 72,5% от челябинской компании "Союзпродукт Урал". Его поставили в четыре детсада.

Однако выяснилось, что масло поступило от производителя "Деревенька" (Нижегородская область) и было изготовлено из сырья компании "Агрофирма" (Чеченская Республика). При этом, по документам, из 20 тонн сырого молока изготовили 20 тонн масла, что технологически невозможно. Было выдано предписание о возврате сливочного масла из детских учреждений.

Пробы масла направили в лабораторию. Они не соответствовали по жирно-кислотному составу, что говорит о фальсификации жировой фазы масла жирами немолочного происхождения. Собственник продукции согласился ее уничтожить.

Теги: сливочное масло, детский сад,


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