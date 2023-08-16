С начала года более 7 тысяч семей во Владимирской области получили финансовую поддержку

С начала года ежемесячную денежную выплату на третьего и (или) последующего ребёнка до достижения им возраста трёх лет получили 7076 семей Владимирской области. Размер выплаты составляет 13526 рублей. Эта мера социальной поддержки предоставляется в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография», сообщили в региональном Министерстве социальной защиты населения.

Выплата назначается, если третий (или последующий) ребёнок рождён до 31 декабря 2022 года. При этом доходы семьи не должны превышать среднедушевые денежные доходы населения Владимирской области (30497 рублей).

Среди получателей поддержки – семья Колосковых из Суздаля. Супруги воспитывают троих детей, уделяют большое внимание их развитию. Старший сын успешно закончил 9 класс, поступает в колледж, посещает секцию по кикбоксингу. Средняя дочь перешла в 6 класс, учится на «отлично», ходит в кружок по краеведению. А самому младшему ребёнку в семье на днях исполнится годик, с девочкой мама занимается сама.

«На младшую дочку от отдела социальной защиты населения мы получаем ежемесячную денежную выплату, что является хорошим подспорьем для нашей семьи. Маленькому ребёнку постоянно нужны средства личной гигиены, быстро вырастает из одежды, а всё это стоит не очень дешево, поэтому эти средства очень выручают. Также приобретаем развивающие игрушки, книги, стараемся съездить с детьми посмотреть ближайшие города нашей и соседних областей. Мы очень рады, что есть такая существенная финансовая поддержка многодетным семьям от нашего государства», – отметила Юлия Колоскова.

Заявление о назначении указанной ежемесячной выплаты можно подать через портал государственных услуг или обратившись в отдел соцзащиты по месту жительства.