Свердловского депутата от "ЕР" не будут штрафовать за шествие в честь Дня ВДВ

Депутата заксобрания Свердловской области и главу регионального отделения ветеранов Афганистана Виктора Бабенко не будут штрафовать за шествие по Екатеринбургу в честь Дня ВДВ. Об этом сообщает Telegram-канал "Не для протокола", который связывают с администрацией губернатора.

"Авторы протокола подумали и решили, что это было не незаконное шествие, а "организованный переход" от одного места к другому", - говорится в сообщении.

Колонны ветеранов прошли к мемориалу "Черный тюльпан" 2 августа, а 10 числа было возбуждено дело. Как ранее пояснял Бабенко, регионально министерство общественной безопасности отказался согласовывать шествие, однако протокол якобы нельзя найти.

Он также напомнил, что "Российский союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций" еще с середины 90-ых проводит праздничные мероприятия в День ВДВ. В их числе показательные прыжки спортсменов-парашютистов, праздничные шествия колонн ветеранов, а также митинги и возложения цветов к мемориалу "Черный тюльпан".



"Год назад страны Евросоюза внесли меня в санкционный список, назвав "ключевым региональным политиком". И сейчас мне непонятно, на каком основании органы государственной власти, а именно министерство общественной безопасности Свердловской области, запрещает нам проведение мероприятий, посвященных празднованию Дню Воздушно-десантных войск РФ", - писал в своих соцсетях депутат.