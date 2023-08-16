Глава СПЧ предложил ставить иностранцев на воинский учет вместе с выдачей паспорта

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев полагает, что вместе с гражданством мужчинам-иностранцам надо "выдавать" и обязанность встать на воинский учет.

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"Наше предложение – синхронизировать выдачу российского паспорта и постановку на воинский учет. Как это сделать формально, пусть соответствующие службы решают. Мы готовы принять участие в продумывании формальной процедуры синхронизации этих двух актов", - цитирует ТАСС Фадеева.

Отметим, заявление прозвучало на фоне того, что полиция во время двухдневного рейда на юге Санкт-Петербурга выявила более 100 мигрантов с гражданством России, не состоявших на воинском учете, всех их доставили в военкомат Фрунзенского района города. Полиция "дополнила новой опцией" миграционные рейды: полицейские "встречают" и земляков иммигрантов, уже принявших российское гражданство, и "не упускают возможности дополнительного просвещения россиян" об обязанности воинской службы, пишет РБК.Проведенный в течение двух дней миграционный рейд на Софийской овощебазе принес результаты и полиции, и военкоматам: найдены почти 400 иностранцев, 55 из них находились на территории России с нарушением миграционного законодательства.

"Земляков проверенных иностранцев, но уже граждан России, сотрудники полиции выявили более 100. Практически все они были доставлены в райвоенкомат для проведения процедуры постановки на воинский учет", - уточнили в полиции.

Напомним, в последнее время мигранты регулярно попадают в России в криминальные хроники. Например, в июле 2023 г. в Екатеринбурге произошло два громких инцидента с участием приезжих. В первом случае иностранцы устроили дорожные разборки, очевидцами которых стали десятки человек. В итоге полиция установила всех участников потасовки, а Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве. Буквально через несколько дней после этого толпа мигрантов устроила массовую драку на пляже Верх-Исетского пруда. Это происшествие привлекло внимание главы СК России Александра Бастрыкина, который потребовал доклад по ситуации.

Ранее, в апреле 2023-го, около одного из домов Челябинска нашли тело 17-летнего местного жителя с ножевым ранением. В его убийстве подозревают 20-летнего местного жителя. По версии следствия, он в ходе бытового конфликта нанес потерпевшему ножевое ранение, от которого подросток скончался. По информации СМИ, подозреваемый и подросток были знакомы между собой, у них произошел конфликт из-за оскорблений в соцсети. Предполагаемый преступник – уроженец Таджикистана, студент Уральского регионального колледжа. Как пишет Readovka, перед убийством несколько человек искали подростка в компьютерном клубе в здании ТРК, но его там не было. По словам друзей школьника, конфликт произошел в компьютерном клубе, в потом они "вышли на стрелку". Обвиняемый нанес подростку два удара ножом