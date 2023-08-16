16 Августа 2023
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Фото: t.me/bazabazon

В Госдуме призвали установить, как к СБУ попали кадры с камер Крымского моста

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал выяснить, как к службе безопасности Украины (СБУ) попали кадры с камер видеонаблюдения на Крымском мосту.

По его мнению, правоохранительным органам необходимо установить, кто был причастен к передаче данных, или выяснить, имел ли место взлом. Депутат подчеркнул, что результаты проверки должны быть донесены до общественности, пишет РИА Новости.

Ранее американский телеканал CNN показал видео июльской атаки украинскими дронами по Крымскому мосту, уточняя, что кадры передала СБУ.

Глава СБУ Василий Малюк признал ответственность Киева за террористические атаки против России с использованием морских беспилотников. По его словам, ведомство самостоятельно, без участия частных компаний разработало морские беспилотники, которые использовались при недавних атаках на Крымский мост, военно-морскую базу в Новороссийске и танкер "Сиг" у Керченского пролива.

Теги: сбу, крымский мост, камеры, видеозапись


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